Россияне не видят Тихановскую в роли национального лидера 

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать новым национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовал Telegram-канал LIFE Shot.

Аналитики Рамблера узнали у россиян, что они думают по этому поводу.

Как выяснилось, 34% опрошенных не уверены в том, что Тихановская справится с этой задачей.

«Боюсь, ей это не по силам», — ответили участники.

33% россиян считают, что в Белоруссии должен быть лишь один лидер — Лукашенко.

17% проголосовавших оценили инициативу Тихановской.

«Тихановская — лучший кандидат на этот пост. Ее любит народ», — подчеркнули россияне.

6% участников считают, что с этим справился бы другой кандидат (среди тех, кто баллотировался в президенты).

В опросе приняли участие 2872 человека.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. 14 августа она инициировала создание координационного совета по трансферу власти.

Сегодня Telegram-канал LIFE SHOT разметил новое видеообращение Светланы Тихановской, в котором она отметила, что «плачет вместе с белорусами» в эти дни, когда хоронят погибших на акциях протеста и заявила о готовности стать национальным лидером.