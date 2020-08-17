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Белоруссия в огне. Главное

Восстание шахтеров: заводы Белоруссии отказываются работать 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
Восстание шахтеров: заводы отказываются выдавать руду
Фото: РИА Новости
Одно из крупнейших предприятий Белоруссии бастует, шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA.

«Все шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду», — заявил канал.

Как сообщал «Рамблер», после завершения президентских выборов и победы Александра Лукашенко в Белоруссии начались массовые акции протеста. С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке.
Сегодня к забастовке присоединились и сотрудники «Беларуськалия», потребовав отставки Лукашенко, освобождения всех политзаключенных, проведения открытого и независимого расследования избиений мирных граждан силовиками, а также отмены контрактную системы «как инструмента давления на рабочих». Были остановлены горнодобывающие комплексы, некоторые отделения обогатительных фабрик и другие работы.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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