Восстание шахтеров: заводы отказываются выдавать руду

Одно из крупнейших предприятий Белоруссии бастует, шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA.

«Все шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду», — заявил канал.

Как сообщал «Рамблер», после завершения президентских выборов и победы Александра Лукашенко в Белоруссии начались массовые акции протеста. С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке.

Сегодня к забастовке присоединились и сотрудники «Беларуськалия», потребовав отставки Лукашенко, освобождения всех политзаключенных, проведения открытого и независимого расследования избиений мирных граждан силовиками, а также отмены контрактную системы «как инструмента давления на рабочих». Были остановлены горнодобывающие комплексы, некоторые отделения обогатительных фабрик и другие работы.