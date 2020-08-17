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Белоруссия в огне. Главное

Литва пригрозила России из-за Белоруссии 

Rambler News Service 34 минуты назад
Литва пригрозила России из-за Белоруссии
Фото: EPA
Россия «сильно рискует», если окажет Белоруссии военную поддержку, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Об этом сообщило Reuters.

«Россия очень сильно рискует, если сделает это, перед лицом того, что происходит в Белоруссии, перед лицом массовой поддержки. Она должна понять, что вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически», — сказал Линкявичюс.

По его словам, для военной поддержки Минска о стороны России нет никаких причин и оснований.

«Это будет являться вторжением в страну и уничтожит последние следы её независимости», — подчеркнул глава МИД Литвы.

Ранее, 16 августа, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе Минска окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, передавало «БелТА».
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В мире , Политика , Александр Лукашенко , МИД , Литва
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