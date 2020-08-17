«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим 

На опубликованном видео запечатлен глава государства в окружении своих подчиненных и телохранителей. Увидев, что его снимает один из протестующих, Лукашенко призвал его быть «мужиком», поскольку протестующих — «толпа», а он — «один».

«Я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберёмся жестоко. Опусти телефон! — грозно заявил президент.

Как сообщал «Рамблер», на МЗКТ Александр Лукашенко провел встречу с трудовыми коллективами, в ходе которой заявил, что забастовки на предприятиях «не делают погоду», поскольку на каждом заводе «бродят» по 150-200 человек. Президент также подчеркнул, что не допустит проведения еще одних выборов главы государства в стране, пока он жив. Громкие высказывания лидера республики вызвали гневные выкрики «Уходи!» со стороны бастующих.