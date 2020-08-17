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Белоруссия в огне. Главное

«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим 

Павел Тиунов 28 минут назад
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при встрече лицом к лицу с одним из протестующих пообещал «жестоко» отреагировать на возможную провокацию, сообщает Telegram-канал Life Shot. Инцидент произошел на территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).
На опубликованном видео запечатлен глава государства в окружении своих подчиненных и телохранителей. Увидев, что его снимает один из протестующих, Лукашенко призвал его быть «мужиком», поскольку протестующих — «толпа», а он — «один».

«Я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберёмся жестоко. Опусти телефон! — грозно заявил президент.

Как сообщал «Рамблер», на МЗКТ Александр Лукашенко провел встречу с трудовыми коллективами, в ходе которой заявил, что забастовки на предприятиях «не делают погоду», поскольку на каждом заводе «бродят» по 150-200 человек. Президент также подчеркнул, что не допустит проведения еще одних выборов главы государства в стране, пока он жив. Громкие высказывания лидера республики вызвали гневные выкрики «Уходи!» со стороны бастующих.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей
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