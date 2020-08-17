«Власть никогда не падет»: Лукашенко пойдет до конца 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с теми, кто «отравил людей соцсетями». Об этом пишет БЕЛТА.
«Они (противники действующей в Беларуси власти. — Прим. ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся», — заявил Лукашенко.
Он также призвал белорусов «просто потерпеть».
Как писал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем. Сегодня Лукашенко на встрече с бастующими работниками Минского завода колесных тягачей заявил, что не допустит проведения еще одних президентских выборов стране.