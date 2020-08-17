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Белоруссия в огне. Главное

«Власть никогда не падет»: Лукашенко пойдет до конца 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
«Власть никогда не падет»: Лукашенко пойдет до конца
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с теми, кто «отравил людей соцсетями». Об этом пишет БЕЛТА.

«Они (противники действующей в Беларуси власти. — Прим. ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся», — заявил Лукашенко.

Он также призвал белорусов «просто потерпеть».
Как писал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем. Сегодня Лукашенко на встрече с бастующими работниками Минского завода колесных тягачей заявил, что не допустит проведения еще одних президентских выборов стране.
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей
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