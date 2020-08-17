«Власть никогда не падет»: Лукашенко пойдет до конца 

«Они (противники действующей в Беларуси власти. — Прим. ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся», — заявил Лукашенко.