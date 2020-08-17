«Давно оторвались от народа»: МИД против Лукашенко 

Сегодня на ступеньках крыльца нового здания МИД одиночный пикет провели работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева. Об этом сообщает Tut.by.

Как писал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев 13 августа принес жителям страны извинения за избиения «попавших под раздачу» людей.

Сегодня в ходе одиночного пикета начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок заявил, что ему страшно из-за того, что творится в Белоруссии, и он «рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей».

Сотрудник МИД призвал силовиков «не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков», а также потребовал расследования «всех фактов беззакония и судебного произвола».

«Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа», — с такими словами он обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.