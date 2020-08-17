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Белоруссия в огне. Главное

«Давно оторвались от народа»: МИД против Лукашенко 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
«Давно оторвались от народа»: МИД против Лукашенко
Фото: ТАСС
Сегодня на ступеньках крыльца нового здания МИД одиночный пикет провели работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева. Об этом сообщает Tut.by.
Как писал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и как минимум одном погибшем. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев 13 августа принес жителям страны извинения за избиения «попавших под раздачу» людей.
Сегодня в ходе одиночного пикета начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок заявил, что ему страшно из-за того, что творится в Белоруссии, и он «рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей».
Сотрудник МИД призвал силовиков «не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков», а также потребовал расследования «всех фактов беззакония и судебного произвола».

«Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа», — с такими словами он обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Напомним, что, по данным ЦИК, Лукашенко победил на выборах, набрав более 80% голосов избирателей. Президент Белоруссии сегодня заверил, что «пока его не убьют, других выборов не будет».
Комментарии 1
В мире , Юрий Караев , Александр Лукашенко , МИД , МВД , Центризбирком России
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