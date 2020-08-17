«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом», — рассказал он.

Он призвал рабочих присоединиться к работе над поправками. По словам Лукашенко, когда вариант обновленной Конституции будет готов, его вынесут на референдум.

«Принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам», — заявил он.

В то же время Лукашенко призвал не отдавать Конституцию «непонятно кому», заявив, что таком случае «будет беда».

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,1 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,1 процента.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и как минимум одном погибшем.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.