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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко решил изменить Конституцию 

Мария Иванова и ещё 5 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти работают над поправками к Конституции, перераспределяющими властные полномочия. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал во время выступления на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом», — рассказал он.

Он призвал рабочих присоединиться к работе над поправками. По словам Лукашенко, когда вариант обновленной Конституции будет готов, его вынесут на референдум.

«Принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам», — заявил он.

В то же время Лукашенко призвал не отдавать Конституцию «непонятно кому», заявив, что таком случае «будет беда».
Лукашенко признали персоной нон грата в ЕС
Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,1 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,1 процента.
Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и как минимум одном погибшем.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , СКР , Минский завод колесных тягачей
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