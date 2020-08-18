Протестующие разошлись от ИВС на Окрестина

Сторонники белорусской оппозиции разошлись от ИВС на Окрестина в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
По данным оппозиции, в ИВС содержатся лица, задержанные в ходе протестных акций.
Участники митинга договорились прийти сюда на следующий день. Сейчас у ИВС остаются несколько человек — вероятно, волонтеры, помогающие задержанным и их родственникам: они ждут, когда кто-нибудь выйдет из ИВС, чтобы предложить им еду, воду, зарядить телефонов и помочь добраться домой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.