Протестующие разошлись от ИВС на Окрестина

Сторонники белорусской оппозиции разошлись от ИВС на Окрестина в Минске , передает корреспондент РИА Новости.

По данным оппозиции, в ИВС содержатся лица, задержанные в ходе протестных акций.

Участники митинга договорились прийти сюда на следующий день. Сейчас у ИВС остаются несколько человек — вероятно, волонтеры, помогающие задержанным и их родственникам: они ждут, когда кто-нибудь выйдет из ИВС, чтобы предложить им еду, воду, зарядить телефонов и помочь добраться домой.