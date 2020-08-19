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Трамп назвал слухи о «сговоре» с Россией большим обманом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 7 минут назад
Большой обман: Трамп высказался о слухах по «сговору» с РФ
Фото: EPA
Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что не читал заключительную часть доклада спецкомитета по разведке Сената США о якобы имевшем место «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.
По словам Трампа, он видел только сообщение и. о. председателя спецкомитета Марко Рубио о том, что действующий президент США «не имеет к этому (сговору) никакого отношения».

«Это все обман. Один большой обман», — приводит слова Трампа ТАСС.

Как заявил Трамп, он не знает, что могли в докладе написать демократы, но «знает одно, что было в докладе — Дональд Трамп не имеет абсолютно никакого отношения ни к этому (сговору), ни к России».
Напомним, комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.
МИД России заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.
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Комментарии 4
В мире , Марко Рубио , Дональд Трамп , МИД , Сенат США , ИТАР-ТАСС , США
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