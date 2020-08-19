Большой обман: Трамп высказался о слухах по «сговору» с РФ

По словам Трампа, он видел только сообщение и. о. председателя спецкомитета Марко Рубио о том, что действующий президент США «не имеет к этому (сговору) никакого отношения».

«Это все обман. Один большой обман», — приводит слова Трампа ТАСС.

Как заявил Трамп, он не знает, что могли в докладе написать демократы, но «знает одно, что было в докладе — Дональд Трамп не имеет абсолютно никакого отношения ни к этому (сговору), ни к России».

Напомним, комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.