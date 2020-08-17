«Тихановская хочет жарить котлеты в президентском дворце»

«Тихановская хозяйка своему слову: слово дала — слово забрала. Раньше она говорила, что хочет жарить котлеты. Теперь, видимо, Тихановская готова этим заниматься в президентском дворце», — сказал газете ВЗГЛЯД украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя новое видеообращение Светланы Тихановской белорусскому народу.

«После просмотра видеообращения Тихановской складывается ощущение, что в качестве ее консультанта выступал начинающий политтехнолог», — сказал украинский политический деятель и блогер Анатолий Шарий.

«Использование неоднократно звучащих фраз типа «вы невероятные» — это начальный уровень. Тихановской явно говорят, как правильно себя вести. В этом нет ничего плохого, но это уровень для начинающих. Мы у себя на Украине это видели, потому было бы хорошо, чтобы белорусы это понимали», — добавил Шарий.

«Что касается изменчивости позиции Тихановской — ну, передумала. Она хозяйка своему слову: слово дала — слово забрала. Раньше она говорила, что хочет жарить котлеты. Теперь, видимо, Тихановская готова этим заниматься в президентском дворце», — сыронизировал Шарий.

«Кроме того, ее слова о том, что кто-то хочет стравить белорусский народ, звучат не очень убедительно. Мы ведь знаем, где она находится, и знаем о разных интересах геополитических игроков», — подчеркнул собеседник.

«Но мне бы хотелось, чтобы у Тихановской получилось стать национальным лидером чисто для того, чтобы посмотреть, что будет со страной через год. Мне кажется, там будет так много «ашчушчэний», что нам всем было бы интересно на это посмотреть», — добавил эксперт.

При этом Шарий назвал неосмотрительным возможное решение стран ЕС признать Тихановскую президентом.

«Тот же Макрон, выступающий в поддержку протестующих, мог бы помолчать. Иначе получается сюрреализм двуличности, потому что Лукашенко не выступал в поддержку «Желтых жилетов» во Франции», — отметил собеседник.

«Ну а силовики, которым Тихановская обещает прощение, должны понимать — это просто слова. В случае смены режима силовикам придется искать убежище, потому что их будут активно «догонять» и проводить люстрации», — заключил Шарий.

Напомним, в понедельник Тихановская заявила в новом видео, размещенном на YouTube, что она «готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Также она выступила с требованием освободить «всех политзаключенных» в республике и «в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов — реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Тихановская также указала, что признает самым важным «независимость Белоруссии», являющуюся той константой, которую нельзя потерять «ни при каких обстоятельствах». Она призвала остановить насилие во время митингов, заявив, что «мы не имеем права поднимать друг на друга руку», что белорусы «должны с холодной головой оценивать происходящее, задав себе простой вопрос: кому выгодно на наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя».

«Я хочу обратиться к людям в форме: белорусы — это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы, и если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас, и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете, ведь мы все — одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить», — сказала Тихановская.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко , по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором — призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер помещения, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной , которая позднее подтвердила эту информацию.

По мнению сторонников Тихановской, заявление могло быть записано под давлением.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.