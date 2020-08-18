Названа возможная дата встречи «нормандской четверки»

Назначенный Киевом представитель Донецка в контактной группе журналист Сергей Гармаш назвал возможную дату встречи советников «нормандской четверки». Его слова изданию «Обозреватель» передает ТАСС.

По словам Гармаша, встреча может состояться 28 августа. В частности, украинскую сторону будет представлять глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а российскую — заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук допустил перенос переговоров, посвященных военному конфликту в Донбассе, из Минска в другое место. Это может произойти, если возможность вести диалог в Минске пропадет, в частности, из-за внутренней политической ситуации.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.