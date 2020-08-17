"Сегодня на внеочередном заседании КМУ (кабмина — ред.) было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года. Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно нынешнее состояние отношений, это соглашение, как и многие другие, потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства", — написала Джапарова в своем Facebook.