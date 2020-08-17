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Белоруссия в огне. Главное

Шушкевич призвал Лукашенко подать в отставку

Lenta.ruиещё 2
42 минуты назад
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Первый президент независимой Белоруссии Станислав Шушкевич призвал действующего главу государства Александра Лукашенко подать в отставку. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Шушкевич призвал Лукашенко подать в отставку
Фото: ТАССТАСС
По словам Шушкевича, Лукашенко незаконным образом удерживает президентскую власть уже не один год. Он также указал на проблемы в экономике страны и признался, что его удивило число протестующих.
«У нас нет экономической политики, у нас кадры решают все, и кадры заигрались. У нас огромная задолженность, — подчеркнул политик. — А народ преодолел страх, такой лавины людей я никогда не видел, и не мог подумать, что столько протестующих выйдут на улицы».
12 августа Шушкевич назвал Лукашенко «непрезидентом», отметив его «профессиональную тупость». Тогда же он сказал, что изменить обстановку в Белоруссии может только стойкость протестующих.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, согласно данным ЦИК республики, с большим отрывом победил Лукашенко. После этого в Минске и других городах начались акции протеста. Их участники не согласны с официальными результатами голосования и требуют проведения новых, честных выборов. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом, в ходе которых пострадали десятки граждан.
Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии с 1991 по 1994 год. Он является давним оппозиционером политики Лукашенко.
Комментарии
В мире,СНГ,Белоруссия в огне,Станислав Шушкевич,Александр Лукашенко,Радиостанция "Говорит Москва",Беларусь,
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