Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео 

Александр Лукашенко прибыл на вертолете на встречу с рабочими минских МТЗ и МЭТЗ, которые устроили массовую забастовку. Видео публикует Telegram-канал «Подъем». На кадрах работники предприятий скандируют в адрес главы государства: «Уходи!». Лукашенко ответил на призывы своих оппонентов.

«Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать», — заявил белорусский президент.

Вчера в центре Минска прошел митинг в поддержку Лукашенко, во время которого он заявил, что не намерен отдавать страну, «даже если будет мертв».