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Белоруссия в огне. Главное

Ответивший на призывы «Уходи!» Лукашенко попал на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
Александр Лукашенко прибыл на вертолете на встречу с рабочими минских МТЗ и МЭТЗ, которые устроили массовую забастовку. Видео публикует Telegram-канал «Подъем». На кадрах работники предприятий скандируют в адрес главы государства: «Уходи!». Лукашенко ответил на призывы своих оппонентов.

«Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать», — заявил белорусский президент.

Вчера в центре Минска прошел митинг в поддержку Лукашенко, во время которого он заявил, что не намерен отдавать страну, «даже если будет мертв».
В мире , Видео , Политика , Александр Лукашенко
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