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Белоруссия в огне. Главное

Стало известно о прекращении работы бастующего БМЗ 

Lenta.ru и ещё 14 28 минут назад
Стало известно о прекращении работы бастующего БМЗ
Фото: Telegram-канал «TUT.BY новости»
Бастующий Белорусский металлургический завод (БМЗ) прекратил работу, передает Telegram-канал Tut.by.
Об этом стало известно от работников предприятия. По их словам, все три печи на БМЗ остановлены, из них слили металл, «завод затих».
Заводчане передали гендиректору список требований, под ним подписались около двух тысяч человек. В числе требований —отставка президента Александра Лукашенко, новые выборы с независимыми наблюдателями и наблюдателями из ООН и Евросоюза, освобождение политзаключенных.
Ранее днем 17 августа в пресс-службе БМЗ заявили ТАСС, что на предприятии «плановая остановка», которая связана с «особенностями потребления электроэнергии в пиковый период». Представитель предприятия заверил, что завод работает, но «настроения в коллективе неоднозначные».
В Белоруссии больше недели идут массовые протесты против официальных результатов выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Тысячи работников главных промышленных предприятий страны объявили забастовку и поддержали митингующих. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.
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В мире , Александр Лукашенко , ЕС , ООН , ИТАР-ТАСС
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