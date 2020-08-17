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Заранее отобранные люди: как Лукашенко обманывает белорусов 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Заранее отобранные люди: как Лукашенко обманывает белорусов
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Минском заводе колесных тягачей, предупредил, что «держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», и отметил, что никого не собирается заставлять работать. Об этом сообщает БелТа.
«Рамблер» писал, что сегодня Александр Лукашенко на фоне акций протеста прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). При этом в СМИ появилась информация, что людей с повязанными белыми лентами на территорию завода, где Лукашенко будет встречаться с рабочими, не пускали.
Лукашенко в ходе своего визита на МЗКТ высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, отметив, что в целом заводы работают.
«Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — заверил президент.
При этом, по данным Telegram-канала РБК, Лукашенко провел беседу в одном из цехов с заранее отобранными людьми, а к рабочим МЗКТ, собравшимся на площадке, не вышел.
Корреспондент ТАСС сообщил с места событий, что вертолет президента Белоруссии вылетел с территории Минского завода колесных тягачей, когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Минский завод колесных тягачей , РБК , ИТАР-ТАСС
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