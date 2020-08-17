«Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное», — заявил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что не вечен, однако в случае, если жители страны загубят первого президента страны, то будут губить и остальных, как это делают в других странах.

«Белорусы не должны этого делать», — сказал белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что силовики республики, в случае совершаемых в их отношении провокаций, будут действовать соответствующим образом.