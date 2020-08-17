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Белоруссия в огне. Главное

В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета 

Газета.Ru и ещё 20 1 час назад
В Белоруссии опубликован состав координационного совета
Фото: Reuters
Список появился на странице доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольги Ковальковой в Facebook.
В перечень вошли 36 человек, в том числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а журналисты, музыканты, бизнесмены и общественные деятели.

"Выбрать из достойных кандидатов очень сложно, поэтому все, кто высказал желание работать, смогут принять участие в работе расширенного состава совета, его рабочих и экспертных групп", — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.
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Комментарии 3
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Алесь Беляцкий , Светлана Тихановская , Светлана Алексиевич , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико
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