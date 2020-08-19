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Несанкционированная акция оппозиции завершается в Минске 

News.ru и ещё 81 1 час назад
Несанкционированная акция оппозиции завершается в Минске
Фото: Igor Zehl/Global Look Press
Несколько десятков человек остались на площади Независимости в центре белорусской столицы, где проходила несанкционированная акция оппозиции.
Оставшиеся на месте митинга у Дома правительства молодые люди стоят у памятника Ленину, некоторые из них рисуют плакаты. По площади прогуливаются горожане, передаёт РИА Новости.
Милиционер патрулирует площадку у входа в Дом правительства за ограждением, отделяющим здание от участников акции. Отмечается, что в крыле здания, где размещён Совет министров республики, горит свет в окнах нескольких кабинетов.
Акции протеста в республике начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны, по информации МВД Белоруссии, более 6,7 тысячи человек, сотни человек пострадали, в том числе 120 силовиков. Два человека погибли.
Как писал NEWS.ru ранее, Гродненский горисполком выполнит часть требований протестующих. Уточняется, что требования были выдвинуты профсоюзами предприятий и представителями штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
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Комментарии 10
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
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