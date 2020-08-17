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Белоруссия в огне. Главное

Польша отвергла обвинения в руководстве протестами в Белоруссии 

RT на русском и ещё 2 33 минуты назад
Польша ответила на обвинения Белоруссии
Фото: Reuters
Польская сторона отрицает своё участие в белорусских событиях, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Польша не влияет на внутреннюю ситуацию в Белоруссии», — цитирует РИА Новости слова Пшидача в эфире Польского телевидения.

Он отметил, что обвинения в том, что Польша руководит протестами в Белоруссии являются безосновательными.

«Белорусское общество будет решать будущее своей власти, а не международное мнение, не соседние страны», — добавил он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что власти зафиксировали «звонки из Польши, Великобритании и Чехии» протестующим.
В МИД Чехии, комментируя слова президента, отметили, что чешская сторона уважает суверенитет Белоруссии, но всегда будет поддерживать свободу слова и политическую конкуренцию.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости , Польша
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