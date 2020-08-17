Сотрудники гостелеканала Белоруссии готовят забастовку 

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Журналисты государственного телеканала «Беларусь 1» готовятся к забастовке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в СМИ. Сотрудники телекомпании решили прийти на работу и «не работать».

Отмечается, что однозначного решения по поводу забастовки пока нет. Известно, что работники «Беларуси 1» намеренно опоздали на работу, чтобы собраться и решить вопрос коллегиально. Источник «Интерфакса» подчеркнул, что ситуация с планируемым протестом прояснится в течение нескольких часов.

Примечательно, что первый утренний эфир программы новостей на «Беларуси 1» прошел в обычном режиме.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники ряда государственных СМИ, входящих в структуру Белтелерадиокомпании, заявили о забастовке с утра 17 августа.