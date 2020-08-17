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Белоруссия в огне. Главное

Сотрудники гостелеканала Белоруссии готовят забастовку 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
Сотрудники гостелеканала Белоруссии готовят забастовку
Фото: РИА Новости
Журналисты государственного телеканала «Беларусь 1» готовятся к забастовке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в СМИ. Сотрудники телекомпании решили прийти на работу и «не работать».
Отмечается, что однозначного решения по поводу забастовки пока нет. Известно, что работники «Беларуси 1» намеренно опоздали на работу, чтобы собраться и решить вопрос коллегиально. Источник «Интерфакса» подчеркнул, что ситуация с планируемым протестом прояснится в течение нескольких часов.
Примечательно, что первый утренний эфир программы новостей на «Беларуси 1» прошел в обычном режиме.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники ряда государственных СМИ, входящих в структуру Белтелерадиокомпании, заявили о забастовке с утра 17 августа.
Отмечается, что сегодня у здания компании собрались более 100 человек, в том числе уже уволившиеся журналисты, режиссеры и операторы. Об акции протеста уведомили главу Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта. Протестующие требуют снять с должности главу Центральной избирательной компании республики Лидию Ермошину, остановить насилие со стороны белорусских силовиков, освободить политзаключенных, а также отменить цензуру.
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Комментарии
В мире , Иван Эйсмонт , Лидия Ермошина , Интерфакс
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