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Jyllands-Posten (Дания): неужели мы наблюдаем крушение США? 

ИноСМИ 3 часа назад
«Неужели мы наблюдаем крушение США?»
Фото: © AP Photo, Ted S. Warren
В советском Кремле сидели дряхлые старики, оторванные от реальности. Кого мы видим в Вашингтоне? 80-летнюю Нэнси Пелоси, почти слабоумного Байдена. Они не только допускают, но и поощряют разгул преступности в стране, закрывают глаза на падение уровня жизни. Америку ждет судьба СССР, заключает автор статьи в Jyllands-Posten (Дания) .
Я никогда не думал, что увижу США в таком расшатанном состоянии, как в последние несколько недель. Но 30 лет назад, всего за пару лет до краха и распада Советского Союза в 1990 году, я так же мало ожидал, что стану свидетелем этого события. Фактически Российская Империя рухнула дважды в течение XX века: первый раз — в 1917 году, когда большевики с оружием в руках захватили власть, а второй раз — в 1990 году, когда нерусские народы и российские демократы изгнали коммунистов и создали ряд независимых государств. Оба раза это было довольно неожиданно.
Но ведь США, Россия и Советский Союз — совершенно разные государства. Разве можно прибегать к таким сравнениям, чего бы они ни касались? И разве США не остаются по сути своей стабильным государственным образованием под тонким слоем нынешней истерии?
Конечно, речь идет о двух очень разных странах и общественных системах. Но между ними, определенно, есть и ряд сходств, если посмотреть на некоторые общие определяющие факторы, способные усугублять процесс распада в России и Америке.
В обоих государствах правящий класс выродился и жил защищенной и самодовольной жизнью, равнодушный к серьезным проблемам населения и общества. Во всяком случае правители не делали ничего, чтобы решить эти проблемы, которые только углублялись. Они их даже порядком усугубили.
Бизнес в США принадлежит частным лицам и функционирует в рамках рыночной экономики. Непродуктивным компаниям приходится закрываться, и на их место приходят более успешные. Но США много лет занимались экспортом рабочих мест, особенно в Китай, которому это выгодно благодаря возможности красть американские технологии, а также низкой стоимости китайской рабочей силы и отсутствию необходимости обеспечивать работникам хорошие условия труда.
Сегодня многие американские промышленные города находятся в плачевном состоянии (так называемый Ржавый пояс): там высокая безработица, запустение, социальная дезинтеграция, насилие, убийства и прочие преступления ужасающего размаха.
Еще одна фундаментальная проблема — огромный внешний долг США, который продолжает расти. Соединенные Штаты тратят колоссальные ресурсы на наращивание вооружений и на деятельность по всему миру. У США есть десятки военных баз за пределами собственной территории. Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны в Германии по-прежнему находятся несколько тысяч американских солдат. А влиятельные круги в Америке хотят тратить еще больше денег на борьбу с иностранными режимами, которые не имеют к ним никакого отношения. Бывший советник по безопасности Джон Болтон (John Bolton) — лишь один из многих сторонников такой политики. Американцы должны быть просто счастливы, что Трамп его уволил. Этот президент хочет положить конец бесконечным войнам Америки с иностранными государствами.
Советское руководство тоже тратило огромные средства на глобальную революционную работу и сопутствующее наращивание военной мощи. В Восточной Европе и странах Прибалтики, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Америке, не говоря уж о множестве советских республик в этой практически империи, присутствовали советские солдаты и советская военная техника — нередко совершенно безвозмездно для режимов, в которые Кремль вкладывался из идеологических и стратегических соображений.
В Советском Союзе здоровье рядового населения ухудшалось. Да, продолжительность жизни падала, а смертность настолько выросла, что в 1970-х годах режим запретил публиковать информацию об общественном здоровье. Города приходили в упадок, как и основная инфраструктура вроде автомобильных и железных дорог. Полки магазинов, где должны были лежать предметы первой необходимости и основные продукты питания, пустовали, очереди за хлебом становились все длиннее и длиннее.
Но состояние здоровья и условия жизни некоторых слоев американского населения пугают не меньше. Значительная часть работающих граждан за последние 25 лет так и не смогла улучшить свою реальную зарплату. Средняя продолжительность жизни белых неквалифицированных американцев упала. Это связано с массовым импортом дешевой рабочей силы из Центральной и Южной Америки. Никто не знает, сколько сейчас в стране нелегальных мигрантов, по некоторым оценкам — до 11 миллионов. От уровня преступности в районах, где живут чернокожие, просто волосы дыбом, а сопутствующие наркомания и смертность уносят десятки тысяч жизней в год.
Ни в Советском Союзе, ни в США правящий класс не продемонстрировал ни желания, ни способности решить эти огромные проблемы. Интересно, что оба режима и послушные им СМИ позорили и наказывали тех, кто пытался привлечь к проблемам внимание. Вместо того чтобы взглянуть трудностям в глаза, смягчить их и ликвидировать, оба государства лишь применяли пустую пропаганду и бессмысленные клише. В СССР пропаганда утверждала, что все государственные проблемы в мультинациональной империи решены и все народы живут в братском согласии. В США пропаганда делает упор на то, что «разнообразие» в виде нарастающих конфликтов — это даже хорошо (раньше-то считалось, что страну укрепляют как раз мир и согласие). Советская пропаганда использовала слово «антисоветский» как ругательство, американская любит кричать о «расизме». В обоих случаях этот оруэлловский язык лишен всякого содержания.
В Кремле сидели дряхлые старики, утратившие всякую реальную связь с миром за стенами их крепости. Милиция на большой скорости сопровождала их из роскошных жилищ в Кремль и обратно. Товарища Брежнева запихивали на встречи с прибывшими с визитом иностранными государственными деятелями, а потом уводили оттуда. В конце концов он уже не мог даже прочитать с бумажки коротенькую речь. А товарищ Черненко не был способен самостоятельно опустить заполненный избирательный бюллетень в урну.
В Вашингтоне Демократическую партию возглавляет 80-летняя деструктивная Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi). Она твердит свои заученные клише о том, что нужно сопротивляться злому Трампу, который, как она «знает», находится во власти Путина. Однако после четырех лет тщательных расследований она так и не может ответить, что именно Кремль имеет с ее президента.
За кулисами стоит близкий к слабоумию почти 78-летний Джо Байден, который уже не способен нормально произносить даже очень простые фразы. Он считает, что от коронавируса умерли 120 миллионов человек, а еще 150 миллионов погибли в перестрелках. Итого 270 миллионов жертв!
А когда Пелоси вместе с другими ведущими политиками капитулировала перед протестующими и встала на колено, ей понадобилась помощь, чтобы снова подняться на ноги.
Хорошо известно, как распространена была коррупция в центральных советских ведомствах. А сейчас уже подробно задокументировано загнивание главных организаций США: ФБР, Минюста, важнейших СМИ. «Глубинное государство» — Джон Бреннан (John Brennan), Джеймс Коми (James Comey), Эндрю Маккейб (Andrew McCabe), Питер Строжок (Peter Strzok) и многие другие высокопоставленные чиновники — а также его добровольные инструменты и рупоры в таких СМИ, как The New York Times, The Washington Post и CNN, считают себя выше закона и демократических выборов.
Когда некомпетентный правящий класс государства сам теряет веру в свое право осуществлять власть — это и есть рецепт революции. Вакуум власти заполняют другие, более решительные силы. И в Российской Империи, и в СССР бездарный правящий класс утратил эту веру. Он позволил неуправляемым потокам атаковать самое ядро государства и не мешал беззаконию, беспорядочному насилию, грабежам и убийствам.
То же самое сейчас происходит на глазах всего мира в Соединенных Штатах. Преступников, устраивающих погромы, грабежи и пожары, не арестовывают и не судят, а значит, закон и правовое государство ослабели. Правящий класс беспомощен и парализован страхом. Он бросил мирное население в беде и атакует правоохранительные органы вместо преступников. Руководство Демократической партии, одинаково одетое и буквально поверженное на колени со склоненной головой (как жертвы Исламского государства*!), — идеальный символ капитуляции правящего класса. В отличие от жителей Советского Союза, большая часть населения США имеет оружие. Если у властей нет желания поддерживать закон и порядок, эту задачу возьмет на себя вооруженная гражданская оборона.
Ярость профессионального правящего класса направлена на странного неортодоксального Дональда Трампа, который, как уличный мальчишка в «Новом платье короля», нарушает традиции и называет большие проблемы, созданные американскими властями, своими именами, указывая на бесконечные войны США, неуправляемую миграцию, упадок школ, университетов и СМИ, масштабную преступность, злоупотребление наркотиками.
Нет никакой гарантии, что существующие ныне государства продолжат существовать и дальше. Если историческое развитие и показывает нам что-то, так это то, что нет ничего постоянного. Государственные образования распадались и сменяли друг друга.
Назовем лишь пару других примеров в дополнение к двукратному распаду Российской Империи. Китайская империя развалилась в 1912 году, и ее сменила своего рода военная диктатура, за которой последовала диктатура Коммунистической партии. Германская империя рухнула в 1918 году, уступив место демократической республике, которую позже повергла нацистская диктатура.
Компетентный американский историк Виктор Дэвис Хэнсон (Victor Davis Hanson) утверждает, что Соединенные Штаты — единственный в истории успешный пример многонационального государства. Но сейчас, когда мощные силы провоцируют расовую войну и опустошение Америки, в этом есть некоторые сомнения.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация
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В мире , Статьи , США , Джон Болтон , Джеймс Коми , Джон Бреннан , Эндрю Маккейб , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , Минюст РФ , КПРФ , МВД , Washington Post , CNN , New York Times , Германия , Дания , Китай
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