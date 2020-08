«Неужели мы наблюдаем крушение США?»

Конечно, речь идет о двух очень разных странах и общественных системах. Но между ними, определенно, есть и ряд сходств, если посмотреть на некоторые общие определяющие факторы, способные усугублять процесс распада в России и Америке.

В обоих государствах правящий класс выродился и жил защищенной и самодовольной жизнью, равнодушный к серьезным проблемам населения и общества. Во всяком случае правители не делали ничего, чтобы решить эти проблемы, которые только углублялись. Они их даже порядком усугубили.

Сегодня многие американские промышленные города находятся в плачевном состоянии (так называемый Ржавый пояс): там высокая безработица, запустение, социальная дезинтеграция, насилие, убийства и прочие преступления ужасающего размаха.

Советское руководство тоже тратило огромные средства на глобальную революционную работу и сопутствующее наращивание военной мощи. В Восточной Европе и странах Прибалтики, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Америке, не говоря уж о множестве советских республик в этой практически империи, присутствовали советские солдаты и советская военная техника — нередко совершенно безвозмездно для режимов, в которые Кремль вкладывался из идеологических и стратегических соображений.

В Советском Союзе здоровье рядового населения ухудшалось. Да, продолжительность жизни падала, а смертность настолько выросла, что в 1970-х годах режим запретил публиковать информацию об общественном здоровье. Города приходили в упадок, как и основная инфраструктура вроде автомобильных и железных дорог. Полки магазинов, где должны были лежать предметы первой необходимости и основные продукты питания, пустовали, очереди за хлебом становились все длиннее и длиннее.

Но состояние здоровья и условия жизни некоторых слоев американского населения пугают не меньше. Значительная часть работающих граждан за последние 25 лет так и не смогла улучшить свою реальную зарплату. Средняя продолжительность жизни белых неквалифицированных американцев упала. Это связано с массовым импортом дешевой рабочей силы из Центральной и Южной Америки. Никто не знает, сколько сейчас в стране нелегальных мигрантов, по некоторым оценкам — до 11 миллионов. От уровня преступности в районах, где живут чернокожие, просто волосы дыбом, а сопутствующие наркомания и смертность уносят десятки тысяч жизней в год.

Ни в Советском Союзе, ни в США правящий класс не продемонстрировал ни желания, ни способности решить эти огромные проблемы. Интересно, что оба режима и послушные им СМИ позорили и наказывали тех, кто пытался привлечь к проблемам внимание. Вместо того чтобы взглянуть трудностям в глаза, смягчить их и ликвидировать, оба государства лишь применяли пустую пропаганду и бессмысленные клише. В СССР пропаганда утверждала, что все государственные проблемы в мультинациональной империи решены и все народы живут в братском согласии. В США пропаганда делает упор на то, что «разнообразие» в виде нарастающих конфликтов — это даже хорошо (раньше-то считалось, что страну укрепляют как раз мир и согласие). Советская пропаганда использовала слово «антисоветский» как ругательство, американская любит кричать о «расизме». В обоих случаях этот оруэлловский язык лишен всякого содержания.

В Кремле сидели дряхлые старики, утратившие всякую реальную связь с миром за стенами их крепости. Милиция на большой скорости сопровождала их из роскошных жилищ в Кремль и обратно. Товарища Брежнева запихивали на встречи с прибывшими с визитом иностранными государственными деятелями, а потом уводили оттуда. В конце концов он уже не мог даже прочитать с бумажки коротенькую речь. А товарищ Черненко не был способен самостоятельно опустить заполненный избирательный бюллетень в урну.

А когда Пелоси вместе с другими ведущими политиками капитулировала перед протестующими и встала на колено, ей понадобилась помощь, чтобы снова подняться на ноги.

Хорошо известно, как распространена была коррупция в центральных советских ведомствах. А сейчас уже подробно задокументировано загнивание главных организаций США: ФБР Минюста , важнейших СМИ. «Глубинное государство» — Джон Бреннан (John Brennan), Джеймс Коми (James Comey), Эндрю Маккейб (Andrew McCabe), Питер Строжок (Peter Strzok) и многие другие высокопоставленные чиновники — а также его добровольные инструменты и рупоры в таких СМИ, как The New York Times, The Washington Post и CNN, считают себя выше закона и демократических выборов.