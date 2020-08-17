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Белоруссия в огне. Главное

«Страны НАТО следят»: Белоруссии сделали предупреждение 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
«Страны НАТО следят»: Белоруссии сделали предупреждение
Фото: РИА Новости
По словам замминистра обороны Войцеха Скуркевича, Польша внимательно наблюдает за ситуацией на своей границе с Белоруссией. Об этом пишет Reuters.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции, сопровождающиеся столкновениями протестующих с силовиками.
По словам Скуркевича, Польша внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии.

«Мы смотрим на то, что происходит в Беларуси, как и все страны НАТО, и мы также будем смотреть на то, что происходит на наших границах. Мы не будем пассивны в этом наблюдении», — заверил Скуркевич в интервью на радио.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил поддержать появившиеся в Белоруссии «тенденции к свободе», а Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением вооруженного контингента на территории Литвы и Польши, где проводятся военные учения НАТО.
При этом ранее в НАТО опровергли заявление президента Белоруссии о наращивании сил в Восточной Европе, подчеркнув, что войска альянса в регионе не представляют угрозы ни для одного из государств.
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Комментарии
В мире , Мариуш Блащак , Александр Лукашенко , НАТО , Reuters , Польша
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