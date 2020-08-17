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Белоруссия в огне. Главное

Лондон готов ввести санкции против Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 1 56 минут назад
Лондон готов ввести санкции против Белоруссии
Фото: Reuters
Великобритания и ее международные партнеры готовы ввести санкции против отдельных лиц, ответственных за насилие в отношении протестующих в Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

"Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", — указано в заявлении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Великобритания
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