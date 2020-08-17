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Белоруссия в огне. Главное

Обзор иноСМИ: Европа игнорирует Эрдогана 

Мария Иванова 2 часа назад

Европа игнорирует Эрдогана

Обозреватель Саймон Тисдалл в своем блоге для The Guardian раскритиковал европейские власти, которые, по его мнению, уделяют слишком много внимания Белоруссии и Александру Лукашенко вместо противостояния Турции и Реджепу Тайипу Эрдогану, ставшему настоящей угрозой.
Праведный гнев ЕС кажется немного искусственным: никто и не ожидал, что Лукашенко будет играть честно, считает автор. Демократическая реформа в стране, «прочно застрявшей на орбите России», не является приоритетом ЕС, подчеркнул он. Турция же — член НАТО, ключевой торговый партнер ЕС и влиятельный игрок на Ближнем Востоке. В отличие от Белоруссии, она имеет реальное стратегическое значение. Тисдалл отметил, что в конфликт в Восточном Средиземноморье уже затронул Кипр, Израиль и Египет.

В России считают, что время Лукашенко истекло

Агентство Bloomberg заявило, что шансы России сохранить влияние в Белоруссии исчезают из-за слабеющей на фоне протестов власти президента Александра Лукашенко.
Три источника, знакомых с ситуацией, заявили, что в Кремле опасаются свержения Лукашенко. После его ухода России придется постараться, чтобы сохранить свои «особые отношения с жизненно важным буфером» на границе с НАТО. Другой источник, близкий к Кремлю, заявил, что устроенные Лукашенко репрессии контрпродуктивны, но в итоге позволят ему остаться у власти на некоторое время.

Японцы призвали вернуть Курилы войной

Японские интернет-пользователей прокомментировали ситуацию на Курилах. Отклик японцев получил материал Yahoo News Japan, рассказавший, что в 2020 году впервые за почти 30 лет японцы не смогли посещать Курилы по программе безвизового обмена.
Программа была приостановлена из-за пандемии, но японские интернет-пользователи решили, что причиной всему — политика. Пользователь под ником Zakk отметил, что Япония должна была согласиться на предложение России забрать два острова, а не требовать четыре. Теперь, по его мнению, острова уже не вернуть. Kjl отметил, что президент России Владимир Путин не отдаст даже один остров. «Скорее он использует шанс, чтобы захватить Хоккайдо», — заявил пользователь.

"Путин с вакциной и верхом на медведе спасет мир"

Иранское издание Hamshahri опубликовало мем, на котором президент России Владимир Путин изображен верхом на медведе и с вакциной от коронавируса за спиной. Мнения иранских пользователей разделились: одни назвали препарат «самообманом», другие начали заранее благодарить российского президента, утверждая, что именно Путин спасет мир, принеся всем вакцину, а значит избавление от пандемии.

«Слава Богу, поблагодарим Всевышнего, что есть Путин, который может спасти всех людей…» — написал один из комментаторов. Другой заявил, что история с российской вакциной похожа на «заблуждение, граничащее с безумием».

Ученые: коронавирус появился в 2012 году

Новый коронавирус, возможно, возник в китайском шахте еще в 2012 году, а не на рынке морепродуктов в Ухане в 2019-м. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на ученых.
Восемь лет назад шесть горняков на шахте Модзян в провинции Юньнань заболели пневмонией после того, как провели 14 дней, очищая шахту от фекалий летучих мышей. Врач Ли Сюй, лечивший шахтеров, рассказал, что у пациентов была высокая температура, сухой кашель, боли в конечностях, головные боли, и другие симптомы, характерные для COVID-19.
Комментарии 7
В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Yahoo , НАТО , The Guardian , Bloomberg , Египет , Израиль , Кипр , Турция
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