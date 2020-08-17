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Белоруссия в огне. Главное

Вице-канцлер Германии назвал Лукашенко «ужасным диктатором» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Германии назвали Лукашенко «ужасным диктатором»
Фото: Reuters
Министр финансов, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «ужасным диктатором».
Шольц заявил в интервью газете Bild, что он точно так же, как и демонстранты в Белоруссии, считает отставку Лукашенко неизбежной, передает Deutsche Welle.

«Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной», — сказал вице-канцлер, добавив, что последнее слово, однако, должно оставаться за белорусами.

По его мнению, у Лукашенко «нет поддержки большинства населения», и если «все будет развиваться по демократическим правилам, Лукашенко не сохранит свой пост».

«Мы не приемлем то, что там (в Белоруссии) происходит. Это ужасный диктатор», — сказал Шольц.

Заместитель главы правительства ФРГ отметил, что в стране, которой управляют «при помощи брутального насилия», демократические правила не соблюдаются. Именно поэтому позиция ЕС относительно протестов в Белоруссии должна оставаться «четкой и решительной».

«Необходимо позаботиться о том, чтобы сила и мужество протестующих помогли добиться изменений», — заявил он.

В то же время Шольц подчеркнул, что считает неприемлемым военное вмешательство России или других государств в ситуацию в Белоруссии. По его словам, подобный сценарий нарушил бы все правила, установленные международным правом.
Говоря о санкциях ЕС в отношении Минска, Шольц отметил, что решения, принятые ранее министрами стран-членов объединения, «точно не станут» последним предпринятым в этом направлении шагом.

«Необходимо дать Лукашенко понять, что так дело не пойдет и что его действия не сойдут ему с рук», — подчеркнул немецкий политик.

Какие еще санкции могут быть приняты в отношении Белоруссии, «нужно тщательно взвешивать в каждом конкретном случае».
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Олаф Шольц , Александр Лукашенко , ЕС , Bild , Deutsche Welle , Германия
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