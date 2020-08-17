«Погоду не делают»: Лукашенко сделал заявление 

150-200 бастующих рабочих на заводе «погоду не делают», заявил на встрече с протестующими трудовыми коллективами президент Белоруссии Александр Лукашенко . По его словам, «кто хочет, тот работает», сообщает агентство БелТа.

Как сообщал «Рамблер», встреча Лукашенко с белорусскими рабочими проходит на территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Известно, что к месту общения белорусского президента «с народом» стянулись сотрудники Минского электротехнического завода имени Козлова и Минского тракторного завода, а также рядовые горожане.

Журналисты сообщают, что на МЗКТ Лукашенко доложили, что несмотря на протесты на предприятиях по всей стране заводы «в целом работают», после чего он высказался о забастовках. По словам Лукашенко, на каждом предприятии, где проходят протесты, «бродят» 150-200 человек, которые своим отказом от работы «погоду не делают».

«Надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу», — подчеркнул президент.

Он отметил, что те, кто хочет продолжать работать, тот будет работать. Остальных, по его мнению, заставлять бесполезно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко указывал на то, что забастовки на белорусских заводах спровоцируют затяжной кризис в экономике страны. Он допустил, что скоро протестующим рабочим будет не чем кормить семью, поскольку денег, которые они якобы получают за то, что выходят на улицу, «хватает всего на два дня».