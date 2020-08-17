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Развалившийся пополам танкер попал на видео 

Алевтина Жаркова 48 минут назад
Японский танкер, который сел на мель у побережья Маврикия, раскололся пополам. Инцидент с судном японской компании MV Wakashio произошел 25 июля в районе Пуэнт-д'Эсни. Перевозивший нефть грузовой корабль задел коралловый риф, после чего сел на мель. В минувшую субботу из-за сильных волн танкер развалился пополам. Останки корабля планируют затопить в Индийском океане.
В результате аварии за последние несколько недель в океан вытекло несколько тысяч тонн мазута, вызвав угрозу экологической катастрофы в регионе. Власти Маврикия завили, что удалось откачать 2,5 тысячи тонн топлива, которые находились на борту судна.
В мире , Видео , Происшествия
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