Раскрыта невероятная польза России от белорусской забастовки

Один из крупнейших экспортеров республики — «Беларуськалий» — остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики — это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские.

Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире — «Беларуськалий» остановил работу, сообщил РИА «Новости» председатель Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров . При этом, источник в руководстве указывает, что взять и остановить предприятие в один момент нельзя. Это опасное производство, и остановка должна происходить постепенно, чтобы после забастовки можно было запустить вновь все процессы. Глава официального профсоюза завода Андрей Рыбак говорит о частичной остановке работы.

Как долго калийные шахты будут стоять — пока неизвестно. Однако если остановка продлится более трех недель, то для самой Белоруссии это будет означать большие потери. Дело в том, что Беларуськалий является валютным цехом Александра Лукашенко наравне с экспортом нефтепродуктов.

«Вот только нефтепродукты создаются из импортного российского сырья, тогда как калийные удобрения создаются из природного ресурса, который находится в недрах самой Белоруссии», — говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В прошлом году на продаже 6,2 млн тонн калийных удобрений за рубеж Белоруссия заработала почти 2,8 млрд долларов. Это крайне значимый доход для республики. В 2019 году «Беларуськалий» обеспечил 5,6% консолидированного бюджета Белоруссии. Второй источник валютной экспортной выручки — только два нефтеперерабатывающих завода, которых забастовка еще не коснулась.

Беларуськалий является одним из крупнейших производителей хлористого калия в мире.

«Его доля на мировом рынке составляет 15%. Практически вся продукция компании уходит на экспорт, что в натуральном выражении, по приблизительным оценкам, составляет около 10 млн тонн удобрений или около 2,8-2,9 млрд долларов по ценам 2019 года», — отмечает Михаил Ткач, младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА».

Тогда как старший аналитик БКС Виталий Громадин оценивает долю Беларуськалия на мировом рынке в 20% с объемом производства 13,2 млн тонн, что ставит компанию на второе место в мире по производственным мощностям.

Любые изменения на рынке калийных удобрений бьют по белорусской казне и по смежным сферам. Белорусские власти уже жаловались, что в первом квартале этого года недополучили в бюджет страны серьезный объем калийных экспортных пошлин из-за падения продаж. Упали валютные доходы и от продажи нефтепродуктов. «Мы недополучили около 350 млн [белорусских] рублей из-за проблем на нефтяном и калийном рынках», — говорил в апреле первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Между тем, для мирового рынка калийных удобрений уход с рынка «Беларуськалия» может стать благом.

«Цены на калийные удобрения в мире на новостях об остановке белорусского предприятия немного подрастут. А если простой продлится минимум две-три недели, тогда ситуация на мировых рынках начнет меняться. Стоит ожидать более существенного роста цен на калий», — считает Суздальцев.

Хотя «Беларуськалий» и является одним из крупнейших игроков на рынке, дефицита калийных удобрений после его «выключения» ожидать не стоит. «Перебоев с поставками на мировых рынках не будет, потому что калийных удобрений достаточно у конкурентов, и у российского »Уралкалия» , и у канадского производителя», — считает Суздальцев.

Наоборот, на мировом рынке наблюдается переизбыток предложения удобрений, в том числе калийных. По всему миру открываются новые производства, при этом спрос на калий еще в прошлом году снизился. В этом году ситуация выглядит не лучше. Самый лучший прогноз, который дается экспертами на 2020 год — это нулевой рост объемов продаж, но из-за кризиса вероятнее всего падение.

«От временных остановок на калийных шахтах в Белоруссии последствия для мирового рынка будут минимальными: дефицита точно не будет и цены, скорее всего, останутся прежними. Практически любой из крупнейших действующих игроков (например, Nutrien, Уралкалий, Mosaic) сможет без особых сложностей покрыть высвободившийся объем», — говорит Ткач.

В последние годы «Беларуськалий» сильно демпингует, обваливая и так неспокойный калийный рынок. Этим белорусы вредят не только своим конкурентам, но и себе. Несмотря на неплохой рост продаж и выручки, белорусская компания серьезно наращивает долги.

«Беларускалий» ведет себя на главных рынках сбыта Индии и Китая корыстно. Когда на рынке существовала единая сбытовая компания Беларуськалия и российского Уралкалия, то мировые цены на калий были высокими и доходили до 1000 долларов, тогда как сейчас цены упали до 220 долларов по контрактам с Китаем», — говорит Суздальцев.

Буквально в апреле стало известно, что белорусская компания подписала контракт с Китаем, где цена поставок на 2020 год действительно составляет 220 долларов за тонну удобрения. Это крайне низкая цена. Для сравнения: предыдущий контракт в 2018-2019 годах был заключен по цене в 290 долларов за тонну. В «Уралкалии» тогда заявили, что считают цену на калий ниже 300 долларов для азиатских рынков фундаментально необоснованной. Условия нового контракта, заключенного белорусами, «не отражает реальную рыночную ситуацию, которая складывается в настоящее время, или ее перспективы», считают в «Уралкалии». Белоруссия задала рынку слишком низку цену, которая не дает возможности окупить инвестиции в новые мощности ее конкурентам.

На рынке калийных удобрений еще в 2019 году наблюдался переизбыток предложения. Игроки рынка вынуждены были снизить объемы производства, это коснулось, конечно, и белорусского производителя. В этом году пандемия коронавируса снизила потребление калия в Китае и Индии.

Сотрудничество «Беларуськалия» с российским производителем, которое длилось до 2013 года, было выгодно обеим сторонам, уверен эксперт. Вместе Минск и Москва могли диктовать миру более выгодные для себя условия и продавать калийные удобрения по куда более привлекательным ценам. Тогда как конкуренция лишь заставляет белорусское предприятие идти на крайние меры — демпинг. Потому что от продажи калия зависят валютные дохода бюджета республики. Лукашенко не так важна цена продажи, как сама продажа, чтобы получить валюту, которая так нужна в столь непростое время. Разрушив сбытовую кооперацию с Москвой, Минску приходится действовать жесткими методами для сохранения интереса к своему калию.

«Если бы мы вместе строили сбытовую политику, то стоимость калия в мире выросла бы в два раза.

Когда нет единой сбытовой политики, убытки несут все, в том числе «Беларуськалий». Однако белорусское предприятие живет по принципу «день простоять, ночь продержаться», а после нам хоть потоп. Это понятно, потому что у Лукашенко постоянная нехватка валюты», — говорит Андрей Суздальцев.

Развод «Беларуськалия» и «Уралкалия» состоялся с громким скандалом в 2013 году. Минск начал срывать единую сбытовую политику тем, что начал приторговывать за спиной Москвы. Это вызвало понятное недовольство России. Чтобы разобраться с этой вопиющей ситуацией, в Минск приехал гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер . Однако после переговоров топ-менеджер неожиданно для всех был арестован. В Россию он вернулся только после трех месяцев минского плена, а чтобы вызволить его оттуда потребовалось много сил, в том числе вмешательство высшего руководства РФ.