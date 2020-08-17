Как белорусы избивали российских бойцов ЧВК Вагнер 

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Четыре сотрудника российской частной военной компании Вагнера, которых белорусские власти подозревали в намерении дестабилизировать политическую обстановку в республике, вернулись из Минска с тяжелыми травмами, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Остальные военные специалисты, вернувшиеся из Белоруссии , намерены в ближайшее время также «снять побои».

Речь идет о наемниках, которых в конце июля, как сообщал «Рамблер», белорусские силовики задержали в одном из минских санаториев. Сотрудники республиканского КГБ посчитали, что россияне специально прибыли в страну с целью дестабилизации политической ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов. В МИД РФ заявляли, что военные специалисты находились в Минске «проездом» по дороге в другие страны, где должны были работать по контракту. 14 августа представители Генеральной прокуратуры РФ заявили, что в последние дни июля 32 из 33 задержанных «вагнеровцев» были переданы белорусскими силовиками российским коллегам.

«Как минимум у четверых из "богатырей" остались следы жёсткого применения силы. Среди прочих "повреждений" — поломанные рёбра, повреждение внутренних органов, черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что все 32 освобожденных наемника прошли медицинский осмотр, по результатам которого некоторых отправили на процедуру «снятия побоев». Журналисты подчеркивают, что травмы были нанесены военным специалистам во время задержания.