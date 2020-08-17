Кличко вывесил в Киеве флаг белорусской оппозиции

На здании Киевской городской государственной администрации появился огромный белый флаг с красной полосой, символизирующий поддержку протестов в Белоруссии. Соответствующее фото в своем Telegram-канале 16 августа опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.
На снимке видно, что флаг был вывешен прямо перед входом в мэрию.
«Жыве Беларусь», — подписал фотографию Кличко.
Красно-белый флаг был официальным в Белоруссии в 1991-1995 годах, в настоящее время его в качестве своего символа используют белорусские оппозиционеры.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.