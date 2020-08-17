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Белоруссия в огне. Главное

Кличко вывесил в Киеве огромный флаг белорусской оппозиции 

Украина.ру 59 минут назад
Кличко вывесил в Киеве флаг белорусской оппозиции
Фото: Telegram Виталия Кличко
На здании Киевской городской государственной администрации появился огромный белый флаг с красной полосой, символизирующий поддержку протестов в Белоруссии. Соответствующее фото в своем Telegram-канале 16 августа опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.
На снимке видно, что флаг был вывешен прямо перед входом в мэрию.

«Жыве Беларусь», — подписал фотографию Кличко.

Красно-белый флаг был официальным в Белоруссии в 1991-1995 годах, в настоящее время его в качестве своего символа используют белорусские оппозиционеры.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Виталий Кличко , Александр Лукашенко , Киев
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