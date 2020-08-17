Кличко вывесил в Киеве флаг белорусской оппозиции

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Виталий Кличко. На здании Киевской городской государственной администрации появился огромный белый флаг с красной полосой, символизирующий поддержку протестов в Белоруссии . Соответствующее фото в своем Telegram-канале 16 августа опубликовал мэр Киева

На снимке видно, что флаг был вывешен прямо перед входом в мэрию.

«Жыве Беларусь», — подписал фотографию Кличко.

Красно-белый флаг был официальным в Белоруссии в 1991-1995 годах, в настоящее время его в качестве своего символа используют белорусские оппозиционеры.