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Мутировавший более заразный штамм коронавируса обнаружили в Азии

Lenta.ru
1 час назад
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Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на Филиппинах. Его считают более заразным, чем изначальный вариант инфекции, со ссылкой на медиков сообщает The Straits Times.
Еще заразнее: мутировавший штамм коронавируса пришел в Азию
Фото: ReutersReuters
В Филиппинском центре по изучению генома рассказали, что новый штамм G614 был выявлен у некоторых заболевших в Кесон-Сити. По данным врачей, мутация проявилась еще в июне, тогда же ее следы нашли в Малайзии. Некоторые данные свидетельствуют о том, что такой вариант вируса должен вызывать болезнь, протекающую тяжелее.
«Однако до сих пор нет четкого подтверждения тому, что переносчики G614 действительно более заразны, чем те, у кого изначальный штамм. К тому же мутация, судя по всему, не влияет на клинические показатели», — заявили ученые.
Отмечается, что смертность от такой версии болезни не увеличивается, да и разницы в симптомах не зафиксировано.
Впрочем, уточняют генетики, изучение штамма в любом случае поможет им лучше понять эпидемию коронавируса и принять против нее меры, исходя из более глубокого знания об инфекции.
10 августа сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте приготовился первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. В его стране, по данным института Джонса Хопкинса, зарегситрировано 166,2 тысячи случаев заражения и 2,6 тысячи летальных исходов.
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В мире,Филиппины,Малайзия,
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