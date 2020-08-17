Мэр Антальи заразился коронавирусом 

"Сегодняшний мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи, — написал он в понедельник на своей странице в Twitter. — Пожалуйста, соблюдайте правила использования масок [в общественных местах], гигиены и социальной дистанции. Надеюсь, в скором времени увидимся".