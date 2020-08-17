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Мэр Антальи заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Мэр Антальи заразился коронавирусом
Фото: Reuters
Мэр курортного турецкого города Анталья Мухиттин Бёджек сообщил, что заразился коронавирусом.

"Сегодняшний мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи, — написал он в понедельник на своей странице в Twitter. — Пожалуйста, соблюдайте правила использования масок [в общественных местах], гигиены и социальной дистанции. Надеюсь, в скором времени увидимся".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 249 тыс., умерли 5 974 человека, выздоровели 230 969.
Правительство России приняло решение о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения, прекращенного 27 марта из-за пандемии. На данный момент возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.
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Комментарии
В мире , Новости Москвы , Правительство РФ , Анталья
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