Японские пользователи Сети заговорили о войне с Россией на фоне отмены безвизовых поездок на Курилы из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Издание Yahoo News Journal сообщило об отмене запланированных 19 поездок в 2020 году по программе безвизового обмена между РФ и Японией из-за коронавируса.

Подобная ситуация возникла впервые с момента запуска программы в 1992 году.

Часть читателей в комментариях сочли, что отмена поездок означает окончательную потерю «северных территорий» для Японии.

«Нереально, что они вернут острова», «О "северных территориях", вероятно, можно забыть… Бесхребетная политика в конце концов разрушит Японию», «Политики-пацифисты говорили, что, если ограничиться требованием двух островов, Россия отдаст их, но она не настолько мягкая», — говорится в комментариях.

Некоторые из читателей призвали японские власти к радикальным мерам: по их мнению, лишь войной возможно добиться возвращения четырех Курильских островов. "Остается только война", утверждают они.

Как сообщал «Рамблер», южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет Северными территориями. Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.