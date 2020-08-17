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«Остается только война»: решение РФ возмутило японцев 

Вероника Полынина и ещё 4 21 минуту назад
«Остается только война»
Фото: ТАСС
Японские пользователи Сети заговорили о войне с Россией на фоне отмены безвизовых поездок на Курилы из-за коронавируса, передает РИА «Новости».
Издание Yahoo News Journal сообщило об отмене запланированных 19 поездок в 2020 году по программе безвизового обмена между РФ и Японией из-за коронавируса.
Подобная ситуация возникла впервые с момента запуска программы в 1992 году.
Часть читателей в комментариях сочли, что отмена поездок означает окончательную потерю «северных территорий» для Японии.

«Нереально, что они вернут острова», «О "северных территориях", вероятно, можно забыть… Бесхребетная политика в конце концов разрушит Японию», «Политики-пацифисты говорили, что, если ограничиться требованием двух островов, Россия отдаст их, но она не настолько мягкая», — говорится в комментариях.

Некоторые из читателей призвали японские власти к радикальным мерам: по их мнению, лишь войной возможно добиться возвращения четырех Курильских островов. "Остается только война", утверждают они.
Как сообщал «Рамблер», южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет Северными территориями. Территориальный спор длится с момента окончания Второй мировой войны, после которой мирный договор между Японией и СССР так и не был подписан.
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В мире , Политика , РИА Новости
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