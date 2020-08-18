Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение новых выборов. Но после принятия новой Конституции путем проведения референдума.

«Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже «альтернативщики» не были против», — заверил он.

Лукашенко добавил, что принятие Конституции пройдет на референдуме.

«Потому что мы прежде Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал глава страны на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей.

При этом ЦИК Белоруссии заявила, что в настоящее время нет никаких оснований для признания итогов выборов президента республики недействительными.

«В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно», — отметили в ЦИК на жалобы и требования белорусов провести повторный подсчет голосов.

В комиссии добавили, что доводы заявителей «носят по существу предположительный характер».

«При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что к ним поступают протоколы только от областных и Минской городской избирательной комиссии. При этом копии протоколов по каждому участку должны быть вывешены на информационных стендах участков. С ними могут ознакомиться все желающие.

«Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке», — отмечается в ответе оппозиции.

Накануне сам Лукашенко заявил, выступая перед своими сторонниками на площади независимости, что выборы состоялись, опровергнув мнение о том, что результаты голосования были сфальсифицированы.

«Не может быть фальсификации выборов с результатом больше 80%. Я стою здесь, как перед богом», — заверил президент республики.

Ранее ЦИК обнародовал итоги выборов, по которым за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

«Они [оппозиция] кричат мне «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос! Президенты приходят и уходят. И что? И кого завтра здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем?» — задался вопросом глава Белоруссии.

В то же время он пообещал, что никому не «отдаст» страну даже в случае смерти.

«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю вам», — заверил он.

А пока, подчеркнул Лукашенко, он живой и будет жить.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. Вечером того же дня стали известны предварительные результаты голосования. По ним победил Лукашенко. Эти данные привели к массовым протестам и забастовкам, которые продолжаются до сих пор. Сначала белорусы просто выходили на улицы городов, устраивая акции протеста. В первые дни они были жестоко подавлены правоохранителями. Это вызвало негативную реакцию со стороны мирового сообщества — ЕС решил ввести санкции против лиц, ответственных за насилие над гражданами.

За несколько дней были задержаны порядка 7 тыс. человек, из них около 70 журналистов. Белорусы рассказывали, как их жестоко избивали и требовали подписать признательные показания по обвинениям.

Ситуация в Белоруссии вызвала общественный резонанс, после которого власти стали действовать аккуратнее. Последующие многотысячные митинги проходили в спокойной обстановке. Манифестанты требуют проведения перевыборов или пересчета голосов. Кроме того, они намерены добиться наказания тех, кто несет ответственность за избиение протестующих.

На некоторых предприятиях страны прошли забастовки. В ответ на это Лукашенко призвал руководство компаний поговорить с недовольными и донести до них возможность увольнения, если они продолжат тормозить работу заводов.