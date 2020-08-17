Тихановская снова обратилась к белорусам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать новым национальным лидером страны, ее видеообращение опубликовал Telegram-канал LIFE Shot.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. 14 августа она инициировала создание координационного совета по трансферу власти.

Сегодня Telegram-канал LIFE SHOT разметил новое видеообращение Светланы Тихановской, в котором она отметила, что «плачет вместе с белорусами» в эти дни, когда хоронят погибших на акциях протеста и заявила о готовности стать национальным лидером.

«Я готова принять на себя взять ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов», — сообщила она.

Оппозиционный кандидат также подчеркнула, что «не хотела быть политиком», но волею судьбы «оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью».