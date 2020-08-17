Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении представителями оппозиции. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Российский сенатор заметил, что как только «проиграно поле информационное», за этим «неизбежно и неотвратимо» следует проигрыш политического поля и смена власти.

Он оказался одним из первых российских политиков, кто открыто заговорил о Лукашенко в контексте его поражения. Ранее сенаторы наперебой заявляли, что протесты в Белоруссии срежиссированы Западом, а участвующие в акциях протеста граждане — иностранцы или люди низкого социального статуса.

Однако накануне уже около 200 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы в знак протеста против Лукашенко около стелы « Минск — город-герой» в столице Белоруссии. Это самая масштабная акция за последнее время. Митинги прошли и в других городах Белоруссии — Витебске, Гродно, Борисове. Люди выходили с семьями, не совершали противоправных действий, даже убирали за собой мусор.

Это стало своеобразным ответом на прошедший также в воскресенье митинг сторонников Лукашенко, на который его участников привозили на автобусах из регионов. Сам президент республики оценил число своих сторонников на уровне 50 тысяч человек, журналисты писали о 400 присутствующих. Лукашенко на коленях поблагодарил собравшихся его поддержать в Минске и заявил, что «даже мертвый» не отдаст Белоруссию. Журналист и публицист Николай Сванидзе ранее заявлял, что Александр Лукашенко политически бесперспективен.

«Когда он согласится с этим сам — в ближайшие дни или в ближайшие месяцы — неизвестно, возможны разные варианты. Но перспектив у него нет. Его мечта — передать власть сыну — уже не имеет, боюсь, шансов на реализацию», — прокомментировал он в эфире НСН.

На прошлой неделе в пятницу в Минске к зданию правительства страны пришли десятки тысяч рабочих крупных городских предприятий. Начало этому положили рабочие Минского тракторного завода, остановившие работу и выдвинувшие ряд политических требований, в том числе о признании итогов президентских выборов сфальсифицированными и об отставке действующей власти. К ним присоединились коллеги с других предприятий, а также учителя и медработники.

Силовики пообещали не задерживать протестующих, если они и дальше будут вести себя мирно. В оцеплении у Дома правительства стоят несколько десятков военнослужащих внутренних войск. При появлении на площади манифестантов они опустили щиты, а участники акции бросились к ним обниматься. Затем, правда, силовики несколько оттеснили людей от здания правительства, но, в отличие от предыдущих дней, без агрессии.

Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал происходящее в республике катастрофой.

«Когда женщины начинают участвовать в протестных акциях, когда они выходят на передовые с автоматами в руках, лопатами, это значит, что ситуация докатилась до некоего дна. И то, что барышни выходят на улицу в Белоруссии, говорит о том, что ситуация не просто критическая, а там катастрофа», — сказал он.