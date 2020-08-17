Украина перекрыла доступ в Крым: эксперт раскрыл последствия

"Кабмин своим решением лишний раз поставил под сомнение ключевой тезис всей украинской политики за последние шесть лет в отношении полуострова, что Крым — это Украина. Потому что фактически сейчас делает возможным отказ гражданам Украины во въезде на территорию своей же страны", — отметил Севастьянов.
"Очевидно, что во внимание не принимались ни гуманитарные, ни противоэпидемиологические аргументы — просто людей поставили перед фактом и все. Но тогда почему по причине новой вспышки коронавируса не закрыт въезд и выезд из других регионов мира — Турции, Египта, других туристических стран? В чем смысл этой избирательности? Или это именно демонстрация возможностей государства конкретно для граждан Украины с крымской пропиской? Но что это, если не дискриминация?", — говорит эксперт.
"В каком случае руководители Украины искренни? Учитывая тон решения Кабмина — явно именно в желании закрыть границу и создать трудности для обычных людей. Тех, кто навещал родственников или даже отдыхал в Крыму, имеет там недвижимость и собственность –все это не запрещено законами Украины. Но кто же от этого выиграет в политическом смысле, в контексте отношения граждан Украины с крымской пропиской? Явно не Украина как государство", — подчеркивает политический эксперт.
"В целом же сложно уловить, какие положительные цели преследовал Кабмин Украины, принимая решение о закрытии работы КПВВ с Крымом. Кроме раздражения и реальных трудностей для рядовых граждан Украины, которые в итоге только добавят общего недовольства политикой нынешнего правительства, этот шаг явно не принесет. Как говорится, и в данном случае, это оправдано — это не преступление, а хуже — это ошибка", — считает Севастьянов.