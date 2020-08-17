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Чем грозит Украине закрытие границы с Крымом: мнение эксперта 

РИА Новости Крым 56 минут назад
Украина перекрыла доступ в Крым: эксперт раскрыл последствия
Фото: ТАСС
Решение Кабмина Украины об ужесточении условий пересечения границы с Крымом констатирует отсутствие у членов правительства дальновидности, системности и чувства справедливости в вопросах судьбы полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политический эксперт, кандидат исторических наук Александр Севастьянов (Киев).
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Кабинет министров Украины 9 августа принял решение о закрытии границы с полуостровом в одностороннем порядке. Такие меры были приняты, якобы, для борьбы с распространением коронавируса. На Украине уже назвали это решение "незаконным" и пытаются оспорить его в суде.

"Кабмин своим решением лишний раз поставил под сомнение ключевой тезис всей украинской политики за последние шесть лет в отношении полуострова, что Крым — это Украина. Потому что фактически сейчас делает возможным отказ гражданам Украины во въезде на территорию своей же страны", — отметил Севастьянов.

Украина перекрыла доступ в Крым
По мнению эксперта, украинские власти поступили "в волюнтаристском стиле не самого лучшего советского образца".

"Очевидно, что во внимание не принимались ни гуманитарные, ни противоэпидемиологические аргументы — просто людей поставили перед фактом и все. Но тогда почему по причине новой вспышки коронавируса не закрыт въезд и выезд из других регионов мира — Турции, Египта, других туристических стран? В чем смысл этой избирательности? Или это именно демонстрация возможностей государства конкретно для граждан Украины с крымской пропиской? Но что это, если не дискриминация?", — говорит эксперт.

При этом Севастьянов отмечает, что решение Кабмина принято на фоне заявлений президента Зеленского об упрощении условий поступления в вузы Украины для крымских абитуриентов, о желании создать необходимую инфраструктуру для крымчан, нуждающихся в украинских госуслугах.

"В каком случае руководители Украины искренни? Учитывая тон решения Кабмина — явно именно в желании закрыть границу и создать трудности для обычных людей. Тех, кто навещал родственников или даже отдыхал в Крыму, имеет там недвижимость и собственность –все это не запрещено законами Украины. Но кто же от этого выиграет в политическом смысле, в контексте отношения граждан Украины с крымской пропиской? Явно не Украина как государство", — подчеркивает политический эксперт.

При этом он констатирует: решение Кабмина не соответствует ни гуманитарной политике в отношении крымчан, ни помогает реально в борьбе с коронавирусом, при этом грубо нарушает права граждан Украины, создавая дополнительные препятствия для реального контакта с государством.

"В целом же сложно уловить, какие положительные цели преследовал Кабмин Украины, принимая решение о закрытии работы КПВВ с Крымом. Кроме раздражения и реальных трудностей для рядовых граждан Украины, которые в итоге только добавят общего недовольства политикой нынешнего правительства, этот шаг явно не принесет. Как говорится, и в данном случае, это оправдано — это не преступление, а хуже — это ошибка", — считает Севастьянов.

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В мире , Правительство Украины , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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