Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая накануне на митинге в его поддержку, заявил, что не допустит развала страны и ее сдачи. «Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю», — заявил белорусский лидер. Он подчеркнул, что люди, собравшиеся на площади Независимости, приехали сюда, чтобы «защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей». При этом Лукашенко подчеркнул, что выборы в стране состоялись и их результат, показавший его победу с 80 процентами голосов, не может быть сфальсифицирован. Президент Беларуси также призвал оппозицию отказаться от силового противостояния. О том, почему данное выступление может оказаться для Лукашенко последним в качестве лидера страны, — в авторской колонке социолога, руководителя центра «Региональные исследования» Дмитрия Лобойко:

«Речь Александра Лукашенко на митинге содержательно малоинтересна. Набор «заклинаний» про спасение страны и нации от иностранной угрозы, про врага у границ, про лучшие годы, которые он отдал стране. Жаль, Александр Григорьевич не уточнил, благодаря чему они стали лучшими.

Обратить внимание, пожалуй, можно на несколько деталей. В приветствии он поблагодарил жителей Минска за то, что они «терпят его, нестоличного жителя». Лукашенко таким образом демонстрирует, что Минск — это не вся Беларусь. Пассажи про иностранное влияние, прибалтийские танки на пороге, якобы имеющуюся угрозу пересмотра границ страны явно указывают на то, что Лукашенко будет удерживать власть любой ценой. Даже если потребуется ведение военных действий…

При этом понятно, что Лукашенко — уже не президент. Уход — вопрос времени. Главные вопросы: каким образом будет осуществлен транзит власти, как сделать это легитимно и без крови и какую роль в этом сыграют силовики?

Сейчас Лукашенко предпринимает последние попытки. Проводит совещания под камеры, демонстрируя, что страну он не покинул и инсульт его не разбил. Звонит Владимиру Путину с просьбой о помощи в случае мифического «внешнего вторжения». Организует митинг в свою поддержку, собирая толпы бюджетников на главной площади Минска. Но система, выстроенная за 26 лет, трещит по швам. Протест нарастает, несмотря на репрессии. Предприятия бастуют. Военнослужащие и сотрудники МВД все чаще проявляют солидарность с протестом. Белорусские журналисты из государственных СМИ проявляют нелояльность. Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня сделал буквально заявку на должность министра иностранных дел в будущем правительстве без Лукашенко, поддержав протестующих.

Но беда в том, что ни Лукашенко, ни Светлана Тихановская полноценными президентами не являются. Она пользуется симпатиями улицы, но источник власти — народ, а не толпа. Единственный приемлемый сценарий — назначение новых выборов. Но кто и на основании чего их назначит? Кто будет организовывать, проводить и считать голоса? Сейчас таких сил в Беларуси нет… Кроме силовиков: армии, МВД и КГБ.