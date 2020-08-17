«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за протесты 

Глава белорусского МВД Юрий Караев заявил, что участники акций протеста получают деньги из-за рубежа: молодые люди — по 30 белорусских рублей (896 российских), девушки — по 60 (1,8 тысячи российских рублей). Об этом сообщает Tut.by.

«Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием», — заявил Караев.

По его словам, девушки, участвующие в протестах, уже не принимают в свои ряды других, так как «не хотят делиться». Караев заявил, что белорусские милиционеры, в отличие от протестующих, не имеют судимостей.

«К любой революции примазываются сотни наркоманов, люмпенов, уголовников и прочая нечисть», — подчеркнул он.

В то же время глава МВД признал, что большинство участников акций — «нормальные, честные, справедливые», но «заблуждающиеся» люди.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,1 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,1 процента.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и как минимум одном погибшем.