Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Израсходовали запас»: США не знают, против кого вводить санкции 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
США исчерпали список лиц для антироссийских санкций
Фото: Reuters
США уже не знают, против кого в России можно вводить новые санкции, но делают все возможное, чтобы привлечь Москву к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы, заявил и.о. главы американского министерства внутренней безопасности Чед Вулф. Об этом ранее уже говорил советник президента США Роберт О'Брайен. Расследование дела о вмешательстве РФ в выборы в США началось в 2016 году. Нынешние опасения связаны с приближающимися новыми выборами.
Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф заявил в интервью порталу Axios, что власти Соединенных Штатов делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы.
По его словам, американские политики уже не знают, против кого вводить новые санкции.
Вулф отметил, что согласен с утверждениями директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что в преддверии президентских выборов в США Москва якобы пытается очернить наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена.

«Что я видел из данных разведки, так это то, что они, без сомнений, пытались вмешаться в наши выборы в 2016 году и продолжали делать это в течение последних четырех лет», — подчеркнул и.о. главы МВБ.

Он утверждает, что в американской администрации «многократно указывали России» на недопустимость вмешательства в выборы в Соединенных Штатах. Вульф обратил внимание, что последние годы Вашингтон продолжал вводить санкции «против лиц из РФ».

«Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции. Эта администрация делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности», — резюмировал он.

Аналогичное высказывание в начале месяца сделал в интервью CBS советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
По его словам, у американской администрации практически не осталось целей для новых санкций в России.

«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России… Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства», — констатировал О'Брайен.

Таким образом он ответил на вопрос, что именно предпринимает американская администрация, чтобы предотвратить «российское вмешательство» на выборах.
При этом О'Брайен заверил, что, несмотря на малое количество возможностей для введения новых санкций, Вашингтон все равно продолжает посылать сигналы Москве. Он утверждает, что Соединенным Штатам известно о попытках КНР, России и Ирана повлиять на выборы.

«Мы знаем об этом и принимаем меры, вне зависимости от того, Китай это, Россия или Иран. Будут жесткие последствия, если какая-либо страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, предпочитают ли их лидеры президента [США Дональда] Трампа или [кандидата от Демократической партии] Джо Байдена — это никакого значения не имеет», — отметил советник американского президента.

В конце июля генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Соединенным Штатам нужно уже сейчас признать попытки манипуляций извне на президентских выборах. Барр признал, что на данный момент у него нет никаких оснований ожидать какой-либо фальсификации на президентских выборах 2020 года. В то же время прокурор призвал заранее исходить из того, что Россия заинтересована во вмешательстве в выборы. Он также выразил обеспокоенность по поводу массового использования на выборах голосования по почте из-за пандемии COVID-19.
Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных государствах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такие заявления «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на отсутствие каких-либо фактов, подтверждающих подобные обвинения.
Обвинения во вмешательстве в выборы в США обрушились на Москву в 2016 году, когда в президентской гонке победил Дональд Трамп. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал это дело на протяжении двух лет. В итоге он подтвердил обвинения, но не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Газета.Ru: последние новости
Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством Почему Украина отменила выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса Почему Украина отменила выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса В конгрессе США призвали "отвергать агрессию Москвы" в Белоруссии В конгрессе США призвали "отвергать агрессию Москвы" в Белоруссии
Комментарии 2
В мире , Политика , Статьи , Дмитрий Песков , Роберт Мюллер , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Уильям Барр , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Уильям Эванина , МИД , Демократическая партия США , CBS , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам раскрыли прогноз на предстоящую зиму
Россиянам раскрыли прогноз на предстоящую зиму
Байден проболтался: переворот в Турции — дело рук США
Байден проболтался: переворот в Турции — дело рук США
«Затравим газом»: что творилось в изоляторах Бреста
«Затравим газом»: что творилось в изоляторах Бреста
Действия Трампа против Китая сочли предвоенным состоянием
Действия Трампа против Китая сочли предвоенным состоянием
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Белорусский протест подчиняют русофобам
00:45
Белорусский протест подчиняют русофобам
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение