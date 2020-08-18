США исчерпали список лиц для антироссийских санкций

США уже не знают, против кого в России можно вводить новые санкции, но делают все возможное, чтобы привлечь Москву к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы, заявил и.о. главы американского министерства внутренней безопасности Чед Вулф. Об этом ранее уже говорил советник президента США Роберт О'Брайен . Расследование дела о вмешательстве РФ в выборы в США началось в 2016 году. Нынешние опасения связаны с приближающимися новыми выборами.

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф заявил в интервью порталу Axios, что власти Соединенных Штатов делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы.

По его словам, американские политики уже не знают, против кого вводить новые санкции.

Вулф отметил, что согласен с утверждениями директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что в преддверии президентских выборов в США Москва якобы пытается очернить наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена

«Что я видел из данных разведки, так это то, что они, без сомнений, пытались вмешаться в наши выборы в 2016 году и продолжали делать это в течение последних четырех лет», — подчеркнул и.о. главы МВБ.

Он утверждает, что в американской администрации «многократно указывали России» на недопустимость вмешательства в выборы в Соединенных Штатах. Вульф обратил внимание, что последние годы Вашингтон продолжал вводить санкции «против лиц из РФ».

«Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции. Эта администрация делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности», — резюмировал он.

Аналогичное высказывание в начале месяца сделал в интервью CBS советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, у американской администрации практически не осталось целей для новых санкций в России.

«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России… Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства», — констатировал О'Брайен.

Таким образом он ответил на вопрос, что именно предпринимает американская администрация, чтобы предотвратить «российское вмешательство» на выборах.

При этом О'Брайен заверил, что, несмотря на малое количество возможностей для введения новых санкций, Вашингтон все равно продолжает посылать сигналы Москве. Он утверждает, что Соединенным Штатам известно о попытках КНР, России и Ирана повлиять на выборы.

«Мы знаем об этом и принимаем меры, вне зависимости от того, Китай это, Россия или Иран. Будут жесткие последствия, если какая-либо страна попытается вмешаться в наши свободные и честные выборы. Вне зависимости от того, предпочитают ли их лидеры президента [США Дональда] Трампа или [кандидата от Демократической партии] Джо Байдена — это никакого значения не имеет», — отметил советник американского президента.

В конце июля генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Соединенным Штатам нужно уже сейчас признать попытки манипуляций извне на президентских выборах. Барр признал, что на данный момент у него нет никаких оснований ожидать какой-либо фальсификации на президентских выборах 2020 года. В то же время прокурор призвал заранее исходить из того, что Россия заинтересована во вмешательстве в выборы. Он также выразил обеспокоенность по поводу массового использования на выборах голосования по почте из-за пандемии COVID-19.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных государствах.