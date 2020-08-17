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Белоруссия в огне. Главное

Макрон призвал ЕС к солидарности с белорусским народом 

Газета.Ru и ещё 2 24 минуты назад
Европу призвали к солидарности с белорусским народом
Фото: EPA
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС "мобилизироваться" вместе с белорусскими демонстрантами. Об этом он написал у тебя в Twitter.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета", — написал Макрон.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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