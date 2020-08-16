В ЕС оценили митинги в Минске

"Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Белоруссии", — написал он на своей странице в Twitter.