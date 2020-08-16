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Белоруссия в огне. Главное

ЕС заявил после митингов в Минске о солидарности с народом Белоруссии 

ТАСС 1 час назад
В ЕС оценили митинги в Минске
Фото: TASS/EPA/TATYANA ZENKOVICH
Евросоюз солидарен с народом Белоруссии. Об этом заявил после состоявшихся в воскресенье в Минске митингов верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Белоруссии", — написал он на своей странице в Twitter.

Боррель не упомянул о том, что одновременно в Минске с участием порядка 50 тыс. человек проходил второй митинг — в поддержку президента Александра Лукашенко.
Лидеры ЕС и НАТО в эти дни стараются активно реагировать на все события в Белоруссии. Так, после высказывания Лукашенко на митинге о том, что силы Североатлантического альянса находятся в 15 минутах полета от границ Белоруссии, штаб-квартира НАТО в течение полутора часов распространила ответное заявление, в котором подчеркнула, что организация в настоящее время не занимается наращиванием сил в Восточной Европе. То есть все силы НАТО, которые действительно дислоцированы близ белорусских границ, были переброшены туда еще в 2015-2017 годах и с тех пор неизменно остаются там.
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Комментарии 1
В мире , Белоруссия в огне , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС , НАТО , Минск
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