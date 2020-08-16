«Ничего не стоит»: Минск разозлил Киев

Киев официально выразил недовольство в связи с передачей России ранее задержанных в Минске россиян. По мнению украинских политиков, для белорусских властей историческая близость и принцип взаимопомощи не имеют значения. Но Киев решил оставить этот вопрос «риторическим». Ранее в Минске были задержаны 33 россиянина, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков перед выборами.

Украинские власти выразили свое недовольство действиями Белоруссии . В офисе украинского президента Владимира Зеленского уверены, что Минск пренебрег принципом взаимопомощи и исторической близости, отправив задержанных россиян на родину.

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — отмечается в сообщении.

Поступок властей республики говорит об их «внутренних ценностях». «Оставим этот вопрос риторическим», — добавили в офисе главы Украины.

Кроме того, там ответили и на митинги, которые уже неделю продолжаются в различных городах Белоруссии. Белорусская оппозиция вышла на улицы с требованием отставки победившего на выборах Александра Лукашенко и проведением перевыборов.

В офисе Зеленского отметили, что Киев уважительно относится и к географическим, и к политическим границам каждой страны. В сообщении подчеркивалось, что Украина не вмешивается в выборы глав государств других стран. «Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины „приказывает“ провести новые выборы в Белоруссии», — отметили в пресс-службе Зеленского.

Там подчеркнули, что такое заявление является «откровенной неправдой» и представляет собой «сознательное провокационное поведение».

В администрации Зеленского выразили мнение, что нельзя заглушить голос многочисленных акций протеста, ссылаясь на то или иное соседнее государство.

«Если доверия нет, а мир видит, что доверия и близко нет, то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить», — уверены украинские представители.

В ночь на 29 июля стало известно, что в одной из гостиниц Минска задержали 33 российских гражданина. Они утверждали, что намеревались поехать в Стамбул, а остановка в Минске была транзитной. Но правоохранители не поверили им и заключили под арест. По версии Минска, задержанные готовили теракты и массовые беспорядки незадолго до выборов, которые состоялись 9 августа.

В конце июля Кремль неоднократно напоминал Минску, что подобные действия не соответствуют дружеской политике стран. Теперь, когда в Белоруссии на протяжении недели проходят массовые протесты, Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным об освобождении россиян и о помощи России в случае налаживания ситуации в республике.

Этот разговор прошел в субботу, 15 августа. После этого в Генеральной прокуратуре сообщили, что задержанных ранее россиян вернули в РФ. На родину прибыли 32 россиянина, еще один остался в Белоруссии, так как имеет белорусское гражданство.

Как только они прибыли в Россию, то сразу дали интервью телеканалу «Россия 1». Один из задержанных рассказал, что один его сослуживец откликнулся на объявление на сайте вакансий. Они связались с неким Сергеем Петровичем. Он представился куратором и предложил работу по охране нефтеобъектов.

«Первоначально он [куратор] вызвал подозрения, но в общении в дальнейшем он так себя вел и называл такие моменты, которых не мог знать человек со стороны», — сказал один из задержанных в Минске.

Собеседник телеканала рассказал, что сначала Сергей Петрович попросил набрать команду из 30 человек, затем количество работников увеличилось до 180. При этом он подробно расспрашивал «насчет боевого опыта в Сирии и Донбассе».

Изначально они якобы договаривались на то, что будут работать в Ливии и Сирии. Но потом куратор умер и его заменил Артур, который приглашал россиян в Венесуэлу.