МВД Белоруссии отрицает информацию о задержанных в СИЗО 

Она отметила, что вся информация о находящихся в СИЗО людях доступна, передаёт ТАСС.

Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО [города] Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо, — сказала она.

При этом она не смогла сообщить, сколько человек остаются в изоляторах после задержаний на протестных акциях.

Это надо уточнять в управлении надзорно-исполнительной деятельности, в понедельник могу эту цифру уточнить, — отметила Чемоданова.

Накануне Колесникова заявила, что согласно последней информации, в СИЗО остаются около четырёх тысяч человек.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.