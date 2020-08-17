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Белоруссия в огне. Главное

МВД Белоруссии отрицает информацию о задержанных в СИЗО 

News.ru и ещё 2 43 минуты назад
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова прокомментировала заявление члена объединённого штаба оппозиции Марии Колесниковой о том, что четыре тысячи человек остаются задержанными на акциях протеста.
Она отметила, что вся информация о находящихся в СИЗО людях доступна, передаёт ТАСС.

Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО [города] Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо, — сказала она.

При этом она не смогла сообщить, сколько человек остаются в изоляторах после задержаний на протестных акциях.

Это надо уточнять в управлении надзорно-исполнительной деятельности, в понедельник могу эту цифру уточнить, — отметила Чемоданова.

Накануне Колесникова заявила, что согласно последней информации, в СИЗО остаются около четырёх тысяч человек.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа действующего главы государства Александра Лукашенко сфальсифицирована.
В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подаст жалобу в Верховный суд на решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.
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Комментарии 41
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Андрей Дмитриев , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , МВД , Центризбирком России , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Жодино , Минск
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