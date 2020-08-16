Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Военный эксперт заявил, что Белоруссия навсегда потеряна для Запада 

Газета.Ru 53 минуты назад
Белоруссию сочли навсегда потерянной для Запада
Фото: EPA/ ТАСС
Израильский военный эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала Iton TV указал причину, почему Белоруссия навсегда потеряна для Запада.
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно допустил неразумные шаги по отношению к Москве. Это привело к тому, что на Западе задумались о повторении украинского сценария в республике, «и начали его повторять по всем основным пунктам», заявил Кедми.
Он отметил, что таким образом Запад все больше загоняет себя в ловушку и подталкивает Минск к Москве.

«Но чего они добились в результате этой авантюры? Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии когда-нибудь повернулись к ним лицом», — сказал Кедми.

Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
Газета.Ru: последние новости
Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост Соратница Тихановской призвала Лукашенко покинуть свой пост На митинге противников Лукашенко в Минске собрались около 200 тысяч человек На митинге противников Лукашенко в Минске собрались около 200 тысяч человек Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана
В мире , СНГ , Яков Кедми , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
В центре Минска начались столкновения
В центре Минска начались столкновения
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение