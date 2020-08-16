«Лукашенко спасет только чудо»

Впервые за неделю протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко провел митинг своих сторонников и пообещал не отдать страну, даже когда будет мертвым. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг. По мнению экспертов, у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.

В воскресенье в Минске впервые за неделю после выборов состоялся митинг не только противников Александра Лукашенко, но и его сторонников. По данным МВД, число участников мероприятия составило около 65 тыс., а к финалу выступления президента собралось свыше 70 тыс. человек.

В ходе выступления глава республики отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Лукашенко заявил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

«Они кричат мне — «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом», — призвал Лукашенко.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись правоохранителями: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

На фоне давления со стороны стран Запада Лукашенко дважды провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным . Как сообщает пресс-служба Кремля, Москва подтвердила готовность оказать Минску необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости — по линии ОДКБ. Впрочем, по мнению экспертов, заявления Кремля на этот счет носят сугубо протокольный характер.

При этом российские и белорусские политологи разошлись в оценках митинга с участием Лукашенко. Так, по мнению руководителя центра белорусских исследований Института Европы РАН , эксперта клуба «Валдай» Николая Межевича, президенту Белоруссии следовало провести подобный митинг еще в 2019 году.

«И не один митинг, а несколько десятков. И не только в Минске, но и в областных и районных центрах. Если бы Лукашенко все это сделал — он бы не допустил того, что сейчас происходит на белорусских улицах», — сказал Межевич газете ВЗГЛЯД.

С другой стороны, продолжил эксперт, проведение митинга — это правильное решение, позволяющее Лукашенко показать, что он также способен вывести людей на улицу. «Но поможет ли это ему? Трудно сказать», — добавил политолог. «Что касается самого выступления, то я его оцениваю достаточно высоко. Это была сильная речь. Но и ее следовало произносить гораздо раньше», — уверен Межевич.

Иного мнения придерживается российский политолог Евгений Минченко . По его словам, речь Лукашенко была «яркой, но не зажигающей».

«Образ — расстроенный непослушанием детишек отец, который дал им ремня для их же блага, а они, неблагодарные, еще возмущаются и даже хотят его выселить в дом престарелых»,

— написал политолог в своем телеграм-канале, добавив, что «мобилизация провластного лагеря выглядит неубедительно».

«Даже если Лукашенко сейчас удержится — насколько этого хватит? Протесты возобновятся по какому-нибудь другому поводу. Возможно ему стоит подумать над каким-то вариантом транзита власти. Или, как вариант, сменить правительство с привлечением туда представителей оппозиции. Но готова ли к этому оппозиция? Возможно они тоже хотят все и сразу», — сказал Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Я думаю, что Александра Григорьевича спасет только чудо. Можно, конечно, использовать жесткие меры в отношении протестующих и ввести войска. Но это вызовет санкции со стороны Запада. Да и с Россией у Лукашенко все не очень гладко. Поэтому на месте президента я бы пытался искать какие-то компромиссные варианты», — пояснил Минченко.

В то же время белорусский политолог Дмитрий Болкунец назвал речь президента «выступлением последней надежды», в ходе которого прозвучали исторически значимые слова. Среди них можно выделить фразы о том, что белорусы станут «Брестской крепостью», «деньги надо зарабатывать не на площадях, а в полях, на заводах и фабриках», и фразу о том, что Лукашенко «не позволит отдать страну, даже если будет мертвым».

«Но на деле эти заявления больше похожи на прощальную речь, которая подытоживает эпоху Лукашенко. Потому я не удивлюсь, если в ближайшие дни президент подаст в отставку. В противном случае нас ждет расширение забастовочного движения, которое нанесет урон экономике страны. Таким образом Лукашенко просто разрушит все достижения, которых добилась Белоруссия под его руководством», — сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь директор Украинского центра политики Руслан Бортник считает, что Лукашенко и его команде в условиях острого политического кризиса не хватает стратегии действий, из-за чего сторонники президента теряют уверенность в своих силах. «Структура власти переживает эрозию, на что указывает и тот факт, что оппозиции удалось захватить улицу», — сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Добавим, что в воскресенье вечером белорусская оппозиция проводит масштабные акции протеста по всей стране. При этом число митингующих в Минске, по разным данным, может превышать 200 тысяч человек. «Нескончаемый поток людей. По сравнению с этим, давайте будем откровенны, правительственный митинг был одиночным пикетом», — отмечает по этому поводу находящийся на месте событий военный корреспондент «Комсомолки» Александр Коц

«Меня спрашивают, сколько людей на площади. Ребят, на площади 20-я, а может 30-я часть тех людей, что шли проспектами. И проходили мимо площади Независимости. И их было реально до фига. Я не помню, чтобы я видел такие многочисленные шествия. Может в детстве, на Первомай…», — сказал журналист.

В связи с этим Руслан Бортник допускает, что в ближайшее время, возможно через неделю, оппозиция после долгих уличных шествий начнет захватывать государственные институты власти: как муниципального уровня, так и республиканского. «Причем договориться с оппозицией Лукашенко будет крайне сложно. В итоге у него остается два варианта: либо отказаться от власти и эмигрировать, либо применить силу с неизвестными для всех последствиями», — резюмировал эксперт.