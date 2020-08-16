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Белоруссия в огне. Главное

Соратница Тихановской назвала главное требование оппозиции 

News.ru и ещё 13 54 минуты назад
Оппозиция выдвинула требование Лукашенко
Фото: РИА Новости
Член объединённого штаба оппозиции, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила перед собравшимися у Дома правительства протестующими. Она рассказала о требованиях оппозиции.
По её словам, основным требованием является отставка президента страны Александра Лукашенко. Видеозапись с её выступлением опубликована на YouTube-канале издания Tut.by.

Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку! — подчеркнула она.

Политик отметила, что также необходимо немедленно прекратить насилие.

26 лет кошмара должны закончиться, он утопил стану в насилии. Это не должно продолжаться, — добавила Колесникова.

Также она заявила, что оппозиционные политики подадут в суд в связи с незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов. Заявления на возбуждение уголовных дел по фактам смерти людей и издевательств над ними будут поданы 17 августа.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Как писал NEWS.ru, во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
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Комментарии 2
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , МВД
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