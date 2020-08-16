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Белоруссия в огне. Главное

Самолёт президента Грузии летал в Минск 

News.ru 1 час назад
В Минск прилетел президентский самолет
Фото: РИА Новости
Принадлежащий правительству Грузии бизнес-джет Mitsubishi Challenger 850 летал в Минск. На этом самолёте обычно передвигаются президент страны Саломе Зурабишвили.
Лайнер приземлился в белорусской столице примерно в 19:00, сообщает The Bell. Он оставался в минском аэропорту час, а сейчас возвращается в Тбилиси.
Как писал NEWS.ru, 16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась акция протеста. По разным оценкам, её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и Интернета на месте проведения акции практически нет.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку 16 августа, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.
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Комментарии 3
В мире , Кавказ , СНГ , Белоруссия в огне , Саломе Зурабишвили , Александр Лукашенко , Грузия , Минск , Тбилиси
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