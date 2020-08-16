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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко рассказал о «чернокожих, желторожих и белобрысых» солдатах НАТО 

Общественная служба новостей 9 часов назад
«Чернокожие, желторожие»: Лукашенко о солдатах НАТО
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Минске в свою поддержку затронул тему присутствия войск НАТО у границ республики и их солдатов.

«Войска НАТО лязгают гусеницами у ворот Белоруссии», — отметил политик.

Позднее он добавил, что стране «предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых».
Помимо своей речи Лукашенко образно встал на колени перед собравшимися.
Страну охватили массовые митинги после президентских выборов, на которых действующий глава победил с результатом более 80% голосов. Граждане страны не верят в такой исход.
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В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , НАТО , Минск
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