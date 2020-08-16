«Чернокожие, желторожие»: Лукашенко о солдатах НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге в Минске в свою поддержку затронул тему присутствия войск НАТО у границ республики и их солдатов.
«Войска НАТО лязгают гусеницами у ворот Белоруссии», — отметил политик.
Позднее он добавил, что стране «предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых».
Помимо своей речи Лукашенко образно встал на колени перед собравшимися.
Страну охватили массовые митинги после президентских выборов, на которых действующий глава победил с результатом более 80% голосов. Граждане страны не верят в такой исход.